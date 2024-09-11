 القنصل العام الأمريكي: 2200 طالب مصري حصلوا على تأشيرة فيزا للولايات المتحدة العام الماضي - بوابة الشروق
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القنصل العام الأمريكي: 2200 طالب مصري حصلوا على تأشيرة فيزا للولايات المتحدة العام الماضي

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 11:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 11:24 م

قال القنصل العام الأمريكي جوناثنان ويبستر، إنه تم منح 2200 طالب تأشيرة فيزا للولايات المتحدة الأمريكية، ومنح 120 ألف مصري التأشيرة العام الماضي، متابعا أن منح كل هذا الكم من التأشيرات لم يحدث في غضون السنوات الماضية.

وأضاف "جوناثنان"، خلال مؤتمر صحفي في المركز الثقافي الأمريكي الأميديست، مساء اليوم الأربعاء، أن السفارة تحرص علي تقديم كل التسهيلات للطلاب المصريين للحصول علي تأشيرة الفيزا للولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أن وجود الطلاب المصريين في أمريكا يعد فرصة للتفاعل وتبادل العادات والتقاليد.

وأشار إلى أن نسبة الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا أكبر من الحاصلين على التأشيرات للسفر إلى أمريكا أكبر من نسبة طلاب الثانوية العامة، موضحًا أنه يمكن الحصول على فيزا الدراسة خلال تواجد المواطن المصري في أمريكا الذي سافر بفيزا سياحي، مضيفا أن السفارة توفر العديد من الفرص والاختبارات للطلاب المصريين.

وأشار القنصل الأمريكي، أن مدة انتظار الفيزا من 30 إلى 35 يومًا، لافتًا إلى أنه يمكن للطلاب الحاصلين على الفيزا تجديدها على موقع السفارة دون الذهاب إليها. ولفت إلى أن الطالب بمجرد أخذ الموافقة من الجامعة الأمريكية التي يريد الدراسة فيها، يقوم بتقديم استمارة الموافقة للسفارة للحصول على تأشيرة الفيزا. وحذر جوناثنان، من شركات الوساطة الوهمية وأن التواصل مباشرة مع السفارة سهل جدا من خلال موقع السفارة، مشيرا إلى أن فرص المنح متاحة على صفحة السفارة الأمريكية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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