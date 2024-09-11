 مسئول ألماني: المناظرة التلفزيونية بين ترامب وهاريس تنم عن حملة انتخابية صعبة - بوابة الشروق
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مسئول ألماني: المناظرة التلفزيونية بين ترامب وهاريس تنم عن حملة انتخابية صعبة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 9:18 ص

عقب المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب وكاملا هاريس، توقع منسق الحكومة الألمانية للشئون عبر الأطلسية، ميشائيل لينك، أن تكون الحملة الانتخابية صعبة.

وقال لينك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تبادل الضربات "أظهر مدى صعوبة الحملة الانتخابية خلال الأيام الـ56 المتبقية على الانتخابات.. دار بينهما جدال حاد للغاية حول موضوعات مثل الاقتصاد والإجهاض والهجرة غير الشرعية، وكذلك انتخابات عام 2020 وقضايا السياسة الخارجية مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا والانسحاب من أفغانستان"، مضيفا أن كليهما انتهز الفرصة لتقديم نفسه للناخبين بحيوية.

وذكر لينك أن الجمهوري ترامب استخدم نبرة قاتمة إلى حد ما، موضحا أنه "ربما كان يهدف إلى أقصى قدر من حشد مؤيديه"، مشيرا إلى أنه من الواضح أيضا أن الديمقراطية هاريس حاولت "مخاطبة الناخبين الوسطيين الذين لم يحسموا أمرهم بعد من خلال تقديم نفسها كمرشحة متفائلة ومعتدلة".

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