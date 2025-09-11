سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 43% إلى 40.5% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك بناء على قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره خان.

كما قررت اللجنة خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 46 بالمئة إلى 43.5 بالمئة، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 41.5 بالمئة إلى 39%.

وأشار البنك في بيان إلى تباطؤ اتجاه التضخم في أغسطس الماضي، في حين سجل النمو في الربع الثاني نتائج تفوق التوقعات.

ولفت إلى أن أسعار الغذاء وبعض مكونات قطاع الخدمات ذات الجمود المرتفع لا تزال تمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

وأضاف أن تشديد السياسة النقدية - الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار - سيعزز عملية خفض التضخم.