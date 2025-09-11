إضراب موظفي مترو أنفاق لندن يزيد الإقبال على استخدام الدراجات الهوائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت البيانات الجديدة، لجوء سكان لندن بشكل متزايد إلى استخدام الدراجات الهوائية في الذهاب إلى العمل؛ بسبب إضراب الأسبوع الجاري في مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية.

ونظم أعضاء من نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل إضرابات حتى الجمعة في نزاع بشأن الأجور وساعات العمل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتعطلت خدمات مترو الأنفاق منذ الاثنين الماضي؛ مما تسبب في فوضى بين الموظفين والسياح وغيرهم من زوار العاصمة.

وأظهرت البيانات الجديدة من شركة "يولايف" الخاصة بالتأمين الاجتماعي، أن عدد الأميال التي تم قطعها بالدراجات الهوائية عبر لندن قفز بواقع 32% الأسبوع الجاري، من 3878 ميلا إلى 5129 ميلا، واتجه العاملون إلى دراجاتهم الهوائية للتغلب على الفوضى.

وقال سامي روبين الرئيس التنفيذي في يولايف: "عندما تعرقل الإضرابات روتين حياتنا، نتذكر مدى سيطرتنا أو عدم سيطرتنا على حياتنا اليومية".

وأضاف: "المشجع هو أن عدد كبيرا تحول إلى الحركة كوسيلة للتأقلم. وتظهر زيادة بواقع 32 % في ركوب الدراجات الهوائية، مدى استعداد اللندنيين لتحمل مسؤولية رفاهيتهم عندما تتاح لهم الفرصة".

وأضرب عمال السكة الحديد الخفيفة في دوكلاندز اليوم الخميس؛ مما زاد من تعطيل التنقل في لندن.