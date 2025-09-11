أنقرة: استهداف وفد حماس بقطر كشف أن إسرائيل تتخذ الإرهاب سياسة دولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع التركية إن الهجوم على وفد حركة حماس في قطر، كشف أن إسرائيل تتخذ الإرهاب سياسة دولة وتتغذى على الصراع.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك، الخميس، في العاصمة التركية أنقرة.

وأفاد أق تورك، بأن الهجوم على وفد حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، "كشف أن إسرائيل تتخذ الإرهاب سياسة دولة وتتغذى على الصراع وتعارض السلام".

وأكد متحدث الوزارة "وقوف تركيا إلى جانب قطر بكل ما أوتيت من قوة ضد الهجوم الإسرائيلي الذي يُعد انتهاكا واضحا لسيادتها".

وتابع: "نُذكّر المجتمع الدولي بأن إسرائيل ما لم يتم لجمها فإنها ستجرّ المنطقة إلى كارثة بهجماتها المتهورة كتلك التي شنّتها على قطر".

وردا على أسئلة الصحفيين عقب الإحاطة، قالت مصادر بوزارة الدفاع إن "مزاعم استهداف إسرائيل مواقع للقوات التركية في سوريا لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع".