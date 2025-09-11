القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات أمنية بنجاة معظم مسئولي حماس من هجوم الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن التقديرات الأمنية تفيد بنجاة معظم مسئولي حماس من الهجوم في الدوحة.

واستهدفت إسرائيل، يوم الثلاثاء، مقرا سكنيا لقادة بحركة حماس، أسفر عن نجاة قيادة الحركة، واستشهاد همام نجل القيادي البارز خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، و3 مرافقين إضافة إلى عنصر أمني قطري.

وشيعت جموع حاشدة، اليوم الخميس، جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة من المسجد الرئيس بالبلاد بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وشهد "مسجد محمد بن عبد الوهاب" بالعاصمة الدوحة جموعا حاشدة أدت صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.