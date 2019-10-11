فشل محاولة قرصنة الأنظمة الانتخابية البيومترية في أفغانستان

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أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان اليوم الجمعة فشل محاولة كانت تهدف إلى قرصنة الخدمات البيومترية للانتخابات في البلاد.

وقال رئيس الشؤون الإدارية للجنة، أحمد شاه زمانزاي، إنهم أبلغوا بالهجوم من قبل شركة "ديرمالوج"، ومقرها ألمانيا، والتي تزود اللجنة بالأنظمة البيومترية.

وأضاف زمانزاي أنه نظرا لبعض المشاكل التقنية مع خدمات الشركة، جرى إرجاء عملية نقل البيانات إلى خادم مركزي لدى اللجنة الانتخابية.

وقالت اللجنة إن اثنين من الفنيين من الشركة الألمانية حضرا مؤخرا إلى العاصمة الأفغانية كابول من أجل معالجة المشكلة.