الشوربجي ومؤمن يتأهلان لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

حسم محمد الشوربجي وطارق مؤمن، لاعبا الإسكواش المصريين، التأهل للدور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تقام في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وجاء تأهل محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا، بعد الفوز على منافسه النيوزلاندي بول كول، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (12-10، 14-12، 11-5)، في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

وخطف طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد التغلب على الألماني المخضرم سيكون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرفت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 11-3, 11-3 .