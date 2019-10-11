تركيا: تحييد 277 إرهابيا منذ انطلاق العملية العسكرية بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 277 "إرهابيًا" من تنظيم حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الكردية، منذ العملية العسكرية التي انطلقت أول أمس الأربعاء في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته في صفحتها على تويتر، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم أسرهم أو قتلهم أو يتعرضون للإصابة على ايدي القوات التركية.

واعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم عن مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين في عملية نبع السلام التي أطلقتها أنقرة أول أمس الأربعاء مبررة ذلك بالتصدي للإرهابيين وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين.