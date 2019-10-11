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الأطباء: إقبال كبير علي انتخابات النقابة.. ونسب مشاركة شباب وشيوخ المهنة متساوية

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
محمد فتحي وآلاء يوسف
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 5:27 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 5:27 م


1000 طبيب أدلي بصوته في القاهرة حتى الآن

قالت النقابة العامة للأطباء، إن اللجان الانتخابية في محافظات مصر شهدت إقبالا كبيرا من الأطباء فى الساعات الأخيرة من اليوم، للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات التجديد النصفي النقابة.

وأوضحت النقابةفي بيان لها اليوم، أن الإقبال كبير مقارنة بإنتخابات التجديد النصفي السابقة بشكل ملحوظ.

وأضافت أن اللجان تشهد نسبة مشاركة متساويه تقريبا بين شباب الاطباء وشيوخ مهنة الطب في مصر.

وتابعت:" الارقام الأولية لبعض اللجان فى المحافظات المختلفة والتى تم رصدها من التاسعة حتى الواحدة ظهرا كالآتى:
القاهرة صوت 1000 طبيب والجيزة 450 طبيب والقليوبية 310 طبيب
سوهاج 300 طبيب, جنوب سيناء 10 طبيب وبنى سويف 200 طبيب
وجارى حصر الأعداد من بعد الواحدة وحتى نهاية اليوم.
وأكدت النقابة أن العملية الانتخابية تسير بهدوء تام في جميع اللجان الإنتخابية , و سوف تغلق اللجان أبوابها في تمام الخامسه مساءا , وفى حالة تواجد ناخبين أمام اللجان سيتم السماح لهم بالدخول واغلاق اللجان مع اخر ناخب.

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