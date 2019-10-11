مدير مستشفيات جامعة المنصورة يدلي بصوته في انتخابات نقابة الأطباء

أدلى الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة العامة للأطباء بالدقهلية، حيث بدأ الإقبال ضعيف في ساعته الأولى ليصبح متوسط عقب صلاة الظهر.

وتجري الانتخابات بمقري النادي الاجتماعي للأطباء في مدينة طلخا، ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية بها نحو 20 ألف عضو، ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا الاشتراكات حتى 2018، وتبدأ الانتخابات في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 5 مساء.

وينافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية 5 مرشحين، وهم: الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ الجامعى و أسامة الشحات والدكتور الأمير مبارك، والدكتور أيمن الباز، والدكتور عبدالناصر البحيرى بينما يتنافس 8 مرشحين على معقدين فوق 15 سنة، و7 مرشحين على معقدين تحت السن.

وتم تجهيز 6 لجان تحت إشراف قضائي، من بينهم لجنة للأطباء الوافدين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم للنقابة العامة فقط، ووضعت اللجنة الإرشادات اللازمة للأعضاء، حيث يحصل الناخب على 7 استمارات 3 منهم خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، أما النقابة العامة فيها 4 استمارات، حيث تزيد استمارة خاصة بقطاع شرق الدلتا يتم اختيار اسم واحد فقط، بالإضافة إلى استمارة النقيب واختيار 3 مرشحين في استمارة فوق السن، و3 أخرين في استمارة تحت السن.