محافظ الوادي الجديد: بنوك وطنية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك الوطنية لتمويل مشروعات محطات الطاقة الشمسية لآبار الري الخاصة بصغار المزارعين ومشروعات الظهير الزراعي لشباب الخريجين، وذلك في إطار خطة المحافظة لترشيد نفقات واستهلاك الطاقة الكهربائية.

وأضاف الزملوط، في بيان اليوم الجمعة، أن البنوك الوطنية ستتولى تمويل مشروعات الطاقة الشمسية من خلال منح تسهيلات في السداد، وبفائدة بسيطة، مشيرا إلى أن الوادي الجديد من المحافظات التي تجود بمشروعات الطاقة الشمسية؛ نظرا لسطوع أشعة الشمس طوال العام، ونتيجة للمناخ الجاف بها، بالإضافة لندرة سقوط الأمطار.

وأوضح المحافظ أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ حاليا محطات طاقة شمسية لتشغيل آبار الري الحكومية في الوادي الجديد، بدلاً من الكهرباء والسولار؛ وهو الأمر الذي حقق نجاحاً كبيراً في كفاءة تشغيل الآبار والحد من الأعطال، فضلا عن ترشيد نفقات تشغيل هذه الآبار.