هاشتاج «#الاهلى_لا_يعرف_المستحيل» يتصدر تويتر

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احتفل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبي الفريق، بالتتويج ببطولة الدوري العام الممتاز موسم 2018 /2019، خلال الحفل الذي أقيم في أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتصدر هاشتاج "الأهلى لا يعرف المستحيل" على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" من قبل جماهير القلعة الحمراء عقب أحتفالية تسليم درع الدورى العام للموسم الماضى.

يذكر أن الأهلى توج مؤخرًا بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية الحصول على اللقب.