 هاشتاج «#الاهلى_لا_يعرف_المستحيل» يتصدر تويتر - بوابة الشروق
الجمعة 11 أكتوبر 2019 2:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

هاشتاج «#الاهلى_لا_يعرف_المستحيل» يتصدر تويتر

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 2:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 2:10 ص
احتفل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبي الفريق، بالتتويج ببطولة الدوري العام الممتاز موسم 2018 /2019، خلال الحفل الذي أقيم في أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
 
وتصدر هاشتاج "الأهلى لا يعرف المستحيل" على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" من قبل جماهير القلعة الحمراء عقب أحتفالية تسليم درع الدورى العام للموسم الماضى.
 
يذكر أن الأهلى توج مؤخرًا بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية الحصول على اللقب.
 
حسم الأهلى لقب الدورى موسم 2018 /2019 بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك