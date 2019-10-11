هل فكرت في كسر الروتين اليومي على وجبة الإفطار؟ موقع "الهند تايمز" نشر تقريرا نسبة لدراسة أجريت في جامعة "كيورين في طوكيو"، قالت إن الذين يتناولون الآيس كريم في الصباح، مع وجبة الإفطار هم أكثر ذكاء نسبيا من الذين لا يتناولونه.

وتستعرض "الشروق" فوائد تناول الآيس كريم في الإفطار..

س: كيف يؤثر الآيس كريم في الصباح على خلايا الدماغ؟

ج: يصدم الآيس كريم الدماغ عند تناوله عقب الاستيقاظ من النوم مما يجعله نشطًا ويساعد في زيادة القدرات العقلية.

س: ما فوائد الآيس كريم على الصحة العقلية؟

ج: يمنح تناول الآيس كريم دفعة كبيرة للصحة العقلية ويرفع عقلك إلى المستوى الذي يجعل عقلك في حالة نشاط طوال اليوم.

س: كيف أثبت الباحثون تلك الدراسة؟

ج: أجرى الباحثون في جامعة "كيورين" في طوكيو بعض التجارب لتوفير أرضية صلبة لإثبات هذه الدراسة غير العادية، حيث أعطيت مجموعة من الأشخاص الآيس كريم مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح، بينما لم يتم إعطاء المجموعة الأخرى، كان أداء الأشخاص الذين تناولوا الآيس كريم عند الاستيقاظ في الصباح أفضل خلال اليوم وكانوا في حالة نشاط عقلي أكثر من أولئك الذين لم يتلقوا الآيس كريم.

س: هل الآيس كريم يغني عن وجبة الإفطار؟

ج: لا.. حيث أثبت الباحثون الحقيقة أن إذا لم تتناول وجبة الإفطار فقد لا تكون منتجًا مثل أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام، ولكن اللعبة كلها تدور حول مستوى الجلوكوز في وجبة الإفطار اليومية، فأثبت الباحثون إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز تزيد بشكل كبير من القدرات الذهنية، مقارنة بعدم تناول الطعام على الإطلاق.

س: ما علاقة الآيس كريم بالسعادة؟

ج: من المعروف أن الآيس كريم يثير المشاعر الإيجابية في العقل البشري وينشط أماكن المتعة في الدماغ، ربما لم تلاحظ أبدًا أي شخص ينغمس في الآيس كريم وغاضب من ذلك.

س: ما وجه الضرر من زيادة نسبة السكر في الجسم عن طريق الأيس كريم؟

ج: الآيس كريم جيد ولكن كمية كبيرة من السكر تعتبر كمية إضافية من السعرات الحرارية في شكل سكر ليست بالأمر الجيد، فكلما قلت كمية السكر التي تتناولها، كلما انخفض خطر الإصابة بالسمنة أو أمراض القلب الأخرى.