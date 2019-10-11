سانا: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي شمال شرقي سوريا

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قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون، اليوم/الجمعة/، في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بانفجار سيارة مفخخة في شارع منير حبيب بالقامشلي أدى إلى مقتل مدنيين ووقوع عدد من الجرحى.