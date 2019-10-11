 سانا: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي شمال شرقي سوريا - بوابة الشروق
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سانا: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي شمال شرقي سوريا

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:15 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:15 م

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون، اليوم/الجمعة/، في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بانفجار سيارة مفخخة في شارع منير حبيب بالقامشلي أدى إلى مقتل مدنيين ووقوع عدد من الجرحى.

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