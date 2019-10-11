مدرب سويسيداد عن التعاقد مع ميسي: ليس مناسبا لطريقة لعبنا

أكد إيمانويل الجواسيل، المدير الفني لريال سويسداد الإسباني، أنه لا يحلم بالتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل مسي، مهاجم برشلونة، مشيرًا إلى أنه لا يناسب أسلوب لعب وقيم النادي الباسكي.

وقال إيمانويل في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، عندما سئل عن التعاقد مع ميسي يعد حلم بالنسبة له: "لا، ليس حلمي التعاقد مع ليونيل ميسي، إنه لاعب لا يصدق ، يقوم بأشياء لا تصدق، لكن لدي انطباع بأنه لن يكون مناسبًا لنا، بالنسبة لقيمنا وطريقة لعبنا، فمن المؤكد أنه لن يلائمنا".

ويستعد برشلونة بقيادة ميسي لمواجهة أيبار، عقب الانتهاء من فترة التوقف الدولي، يوم 19-10 المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.