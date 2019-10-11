الوليلى: من الصعب اللعب أمام نفس المنافس مرارا.. والطيب: المواجهة ستكون حماسية



تواجه رنيم الوليلى، لاعبة المنتخب الوطنى للإسكواش والمصنفة الأولى على العالم، مواطنتها نور الطيب، مساء اليوم، فى نهائى مبكر للبطولة، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى تقام فى مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الحالى.



وتأهلت الوليلى، المصنفة الأولى عالميا، بعد إقصاء الإنجليزية سارة جين بيرى، بنتيجة 3 ــ 0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: (11 ــ 3، 11 ــ 5، 11 ــ 4).



كانت مباراة دور الثمانية بمثابة الانتصار الـ 350 للوليلى فى جولة بطولات العالم للإسكواش، لكن صاحبة اللقب ترى أنه من الصعب الدفاع عن لقبها للموسم الثانى على التوالى، مشيرة إلى قوة مباراة الدور نصف النهائى أمام نور الطيب.



وقالت الوليلى فى تصريحات للموقع الرسمى للبطولة: «أنا بعيد عن الدفاع عن لقبى، لقد كان من الصعب جدا بالنسبة لى أن أواجه نفس الشخص مرارا وتكرارا».



وأضافت المصنفة الأولى على مستوى العالم: «ولكن أعتقد أننى اعتدت على ذلك، نلعب أسبوعا مباراة بعد أخرى، ومن الشائع جدا أن نواجه نفس الشخص بشكل متتالى، إنها مجرد مباراة أخرى، ولا أعتقد أنها تكرار لشىء حدث من قبل، ستكون مباراة جديدة وفرصة جديدة لكل منا لتحقق الفوز».



على الجانب الآخر، حسمت نور الطيب، المصنفة الثالثة على العالم، تأهلها للدور نصف النهائى بعد الفوز على مواطنتها روان العربى بنتيجة 3 ــ 0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: (11 ــ 6، 11 ــ 2، 11 ــ 7).



ولم تواجه الطيب أى صعوبة خلال مباراتها أمام روان العربى، بطل العالم للناشئين 2017 و2018، حيث حسمت اللقاء فى 26 دقيقة فقط.



وعقب مباراة الدور ربعغ النهائى، أكدت نور الطيب على سعادتها الكيبرة بالفوز والتأهل للدور نصف النهائى، مشيرة إلى شعورها الجيد بقدرتها على مواصلة المنافسة فى البطولة.



وقال الطيب فى تصريحات للموقع الرسمى للبطولة: «أشعر أننى بحالة جيدة فى الملعب وأنا سعيدة للغاية بالأداء الى أقدمه حتى إلى ن فى البطولة».



وأضافت المصنفة الثالة على العالم: «لا يمكننى الانتظار حتى أعود إلى نصف النهائى مرة أخرى، أتتوق إلى الوصول لنهائى آخر».



وأتمت: «أنا سعيد لأننى وصلت إلى المرحلة التى أواجه فيها رنيم، لقد كان موسما رائعا حتى الآن، فهى الأفضل فى العالم لسبب ما، لكن لا يمكننى الانتظار للوصول إلى هناك ولعب مباراة جيدة».



تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، هى ثانى البطولات البلاتينية فى الموسم الحالى بعد بطولة سان فرانسيسكو وأحد أكبر 8 بطولات فى اللعبة، وتقدر قيمة جوائزها المالية 185,500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



يذكر أن نور الطيب حصدت بطولة الصين الدولية مطلع سبتمبر الماضى، على حساب رنيم الوليلى، وثأرت رنيم من مواطنتها وتوجت بلقب بطولة سان فرانسيسكو، التى أقيمت نهاية الشهر ذاته، فى الولايات المتحدة الأمريكية.