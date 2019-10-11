الصين تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية نحو المنظمة الدولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، إن دفع رسوم عضوية الأمم المتحدة بالكامل في الوقت المحدد ودون شروط هو التزام بموجب ميثاق الأمم المتحدة يجب على جميع الدول الوفاء به، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء الجاد بالتزاماتها المالية وحل الصعوبات المالية للأمم المتحدة.

وأضاف شوانغ - في تصريح اليوم حول إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن المنظمة الدولية واجهت أسوأ أزمة مالية منذ 10 سنوات - أن الموارد المالية الكافية والمستقرة والقابلة للتنبؤ هي أساس الأداء الطبيعي للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تخلفت منذ فترة طويلة عن سداد رسوم العضوية، حيث تراكمت عليها متأخرات تتجاوز مليار دولار، وهو ما يمثل 76٪ من إجمالي المتأخرات.

وتابع شوانغ أن الصين تدعم بحزم التعددية وتدعم الأمم المتحدة في عملها من خلال إجراءات عملية، مؤكدًا أن الصين أوفت بجدية بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة ودفعت كامل مستحقات عضوية الأمم المتحدة لهذا العام.