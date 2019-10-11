التعليم: 50 ألف سجلوا بياناتهم لوظائف العقود المؤقتة حتى ليل الخميس



المسابقة بدون اختبارات واختيار من تنطبق عليه الشروط



قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر، إن عدد المتقدمين لوظائف العقود المؤقتة وقاموا بتسجيل بياناتهم عبر بوابة التوظيف التي أطلقتها الوزارة ظهر الأربعاء الماضي، بلغ 50 ألف متقدم وذلك حتي مساء أمس، الخميس، لافتا إلي أن هذا العدد شمل معلمين واداريين ومتطوعين.

وأضاف عمر في تصريحات لـ "الشروق"، أن الوزارة فعلت خدمة العملاء للرد على استفسارات المتقدمين للوظائف من خلال رقم”01211733363″ للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمتعاقدين، موضحا أن أيام العمل والرد من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وأكد عمر أن المسابقة ليس بها اختبارات ولكن اختيار من تنطبق عليه الشروط، مع خضوع المتطوعين إلي دورات تدريبية قبل استلام عملهم بالمدارس، وأنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء التسجيل ، موضحا أن البوابة متاحة في أي وقت لتسجيل البيانات ورفع المستندات.

وأوضحت وزارة التعليم عبر بوابة الوظائف، أنه على المتقدم تسديد رسوم التأكد من صحة البيانات والمستندات من خلال الدفع عن طريق خدمة فوري (في حالة الدفع من خلال فوري سيتم ارسال رقم مرجعي إلى رقم الهاتف المسجل، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله في مده أقصاها 72 ساعة) أو الدفع من خلال بطاقات الإئتمان.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المسابقة توظيف 120 ألف معلم واداري وعامل لسد العجز في المدارس، ويتم التعاقد معهم لمدة عام ويتم التجديد لمن أثبت كفاءة لمدة ثلاثة أعوام.