البنك الدولي: 40% من أصحاب المؤهلات العليا في رومانيا يعيشون بالخارج

يعيش 40% من الرومانيين الحاصلين على تعليم عال في الخارج بمعدل (اثنان من بين خمسة رومانيين)، وذلك وفقًا لدراسة جديدة للبنك الدولي تحلل آثار الهجرة وهجرة الأدمغة على الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.

وأفاد التقرير - وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري - بأن 6ر3 مليون روماني أو 2ر18 % من سكان هذا البلد الأوروبي يعيشون في الخارج.

وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تدفع هجرة الأدمغة من البلدان الأوروبية بالإضافة إلى الأجور المرتفعة، فهي تشمل فرص التقدم المهني والتدريب ، ومستقبل أفضل لأفراد الأسرة (مثل الفرص التعليمية للأطفال)، وتحسين ظروف المعيشة والعمل.