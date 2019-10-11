 ضبط كميات من أجزاء الحيوانات النادرة في ماليزيا - بوابة الشروق
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ضبط كميات من أجزاء الحيوانات النادرة في ماليزيا

أجزاء الحيوانات النادرة في ماليزيا
أجزاء الحيوانات النادرة في ماليزيا
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:52 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:52 ص

قال مسؤولون في ماليزيا إنه تمت مصادرة نحو 800 من أجزاء الحيوانات في حملة مداهمة مكبرة على جزيرة بورنيو، بما في ذلك مجموعة كبيرة من العاج من طائر البوقير ذي المنقار، وقشور حيوان البنجولين وقرون الغزلان، والتي توجد في شبه جزيرة الملايو وسومطرة وبورنيو.

وذكرت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية أن غابات بورنيو الشاسعة تعد موطنًا لمجموعات كبيرة من الطيور والحيوانات النادرة ، ولكنها مستهدفة في كثير من الأحيان من قبل الصيادين الذين يبيعون أجزاءها لهواة جامعي المقتنيات الثمينة واستخدامها في الطب التقليدي، خاصة في الصين، لافتة إلى أن الجزيرة مقسمة بين ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.


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