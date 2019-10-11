تشغيل 7 مراكز تكنولوجية للقضاء على الفساد الإداري

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم تشغيل 7 مراكز تكنولوجية بالمحافظة من إجمالي 13 مركزا جاري تطويرها وربطها موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة المحافظة لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية من أجل التيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد وباستخدام أحدث التقنيات.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات له، اليوم، إلى أن إنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظة يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبين محافظة أسيوط في مجال تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء.

ولفت إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية على مهارات الحاسب الآلي وإدخال البيانات للعاملين بتلك المراكز من خلال مركز التدريب الرئيسي بديوان عام المحافظة ومركز معلومات المحافظة لصقل خبرات ومهارات العاملين بتلك المراكز بمساندة ودعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

وأضاف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، أنه تم زيارة وفد من وزارة التخطيط برئاسة المهندس محمد عبدالمنعم عبد الفتاح مدير المشروع بالوزارة لبعض المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل في مرحلة التشغيل التجريبى بالمواقع " أبنوب – القوصية – البدارى- منفلوط" وتفقد الحالة الإنشائية للمواقع " الفتح – صدفا – شرق – غرب – مركز أسيوط " بمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وهويدا شافعي رئيس مركز القوصية ومحمد حسن رئيس مركز البدارى وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز منفلوط كما تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة بأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة ووضع خطة عمل المرحلة القادمة بحضور مصطفى محمد إبراهيم مدير مركز معلومات المحافظة وأعضاء اللجنة.

يذكر أنه تم تزويد جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين منها "أماكن انتظار للمواطنين مكتب أمن واستعلامات ونداء آلي مجهز بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات".