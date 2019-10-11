وكالة الأنباء الإيرانية: طاقم الناقلة التي تعرضت للانفجار قرب ميناء جدة السعودي بخير

ذكرت وكالة نور الإيرانية للأنباء يوم الجمعة أن طاقم الناقلة الإيرانية التي وقع بها انفجار وشبت فيها النيران في البحر الأحمر‭‭‭ ‬‬‬بخير وأن الوضع تحت السيطرة.

وقالت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني ”لم يصب أي فرد في الطاقم جراء الانفجار.. الوضع تحت السيطرة“.



تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية صباح اليوم الجمعة لانفجار أصاب هيكلها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأوضحت الوكالة أن الخزانين الرئيسيين للناقلة، التي كانت على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء جده السعودي، تعرضا لأضرار جراء الانفجار مما أدى إلى تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر.

وقالت إن الخبراء الفنيين الموجودين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وأعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث ناجم عن "عمل إرهابي".