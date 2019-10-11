المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب تأجيل الجولة الرئاسية الثانية

قضت المحكمة الادارية التونسية اليوم /الجمعة/ برفض طلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي نبيل القروي.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، ويتنافس فيها القروي مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.