أكد يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات للعمليات الخارجية الإٍسرائيلي (الموساد) إن بلاده لا تسعى إلى اسقاط النظام في طهران .

وقال كوهين إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لم يرتكب بعد الخطأ الذي سيُدخله إلى قائمة اهداف الموساد، موضحا انه يدرك جيدا ان اغتياله ليس بشيء مستحيل .

وجاءت تصريحات كوهين في حديث لصحيفة باميشباحا، أرودتها هيئة البث الإٍسرائيلي اليوم الجمعة بعد أن زعمت طهران أن وكالات استخبارات إسرائيلية وعربية وغربية حاولت اغتياله.

وأضاف كوهين يقول إن إسرائيل على علم تام بنشاطات سليماني وأنها تعلم سبل إحباط هذه النشاطات.

وفي سياق متصل أضاف رئيس الموساد أن حركة حماس قررت إخفاء عمليات الاغتيال التي استهدفت كبار قادتها في انحاء العالم ولا تسارع إلى اتهام إسرائيل بالمسؤولية عنها.

وأشار رئيس الموساد إلى أنه ما من مصلحة لإسرائيل في خوض مواجهة مع إيران إلا أن لديها مصلحة واحدة وهي منع طهران من الحصول على السلاح النووي.

وأضاف: "لا نريد إسقاط النظام في طهران ولا الانتقام من العلماء النوويين ولا قصف قواعد في طهران كل ما نريد هو جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق من شانه ان يزيل اي امكانية لتطوير الاسلحة النووية في إيران".

ونوه إلى أن طهران لم تقرر بعد الانسحاب كليا من الاتفاق النووي الموقع معها.

يشار إلى أن اسرائيل اعلنت مرارا انها لن تسمح لإيران بامتلاك اسلحة نووية لانها تشكل خطرا عليها على ضوء تصريحات المسؤولين في طهران بمحو الدولة العبرية من الوجود.