استطلاع: جونسون لن يحصل أغلبية في الانتخابات إلا في حالة تنفيذ «بريكست»

كشف استطلاع رأي عُرض خلال مؤتمر حزب المحافظين السنوي، النقاب عن عدم قدرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحصول على الأغلبية بالانتخابات العامة، إلا حال تنفيذه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وحصلت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية على الاستطلاع الذي تم عرضه خلال اجتماع نواب حزب المحافظين البريطاني في مدينة مانشستر يوم الإثنين 30 سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه باقتران ردود فعل الناخبين لـ5 سيناريوهات لـ"البريكست"، أظهرت أن حزب المحافظين يمكن أن يفوز بأغلبية الأصوات في مجلس العموم في حال مغادرة البلاد التكتل الأوروبي 31 أكتوبر الجاري، في حين أن أي تأخير حتى لو أدى ذلك للخروج مباشرة دون اتفاق بعد الانتخابات أو إلغاء الخروج بشكل كامل، سيترك البرلمان معلقًا.

وكان قد عقد المحافظون البريطانيون في 30 سبتمبر الماضي، مؤتمرا استمر 4 أيام حيث ناقش قضايا يتبناها اليسار مثل أسبوع عمل محدد بأربعة أيام من دون تغيير في الأجور وإلغاء المدارس الخاصة وتحقيق التوازن في انبعاثات الكربون بحلول 2030، من أجل تحديد الخطوط العريضة لحملته في الانتخابات التشريعية لكن ظلت القضية الكبرى خلال المؤتمر هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال المؤتمر، لاغتنام الفرصة التاريخية في ظل قيادة جونسون كي تتمكن بريطانيا من التواصل مع العالم بشروطها الخاصة، قائلا "إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بنهاية شهر أكتوبر بدون تحفظات أو قيود".