وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لن تتخلى عن شركائها الأكراد

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة، إن واشنطن "تعارض بشدة" على الاجتياح العسكري التركي لشمال سورية، لكنها لن تضع الجنود الأمريكيين في قلب "صراع طويل الأمد" بين أنقرة والأكراد.

وذكر إسبر للصحفيين أنه "لكي نكون واضحين، نحن لانتخلى عن شركائنا من القوات الكردية"، مضيفا أن القوات الأمريكية لا تزال مع الأكراد في أجزاء من سورية.

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت ما لا يقل عن خمسين جنديا بعيدا عن موقعبن .

وأضاف أن تركيا تضع الولايات المتحدة "في وضع صعب".

وقال إسبر إنه حذر شركاءه الأتراك بشأن "الضرر الذي يلحقه ذلك على شراكتنا الثنائية".