يعد التسوق أمرا صعبا على مرضى التوحد، وكذلك الأشخاص الذين يعانون إضطرابات التوتر؛ لذا قرر «سوبر ماركت» شهير بنيوزلندا بتحديد ساعة هدوء فى كافة أفرعه من أجل بيئة آمنة لمرضي التوحد لتوفير عملية تسوق مريحة وهادئة لهم، فى إشارة إلى التعاطف العام والتضامن مع مرضي التوحد.

وقررت سلسلة محلات «كاونت داون» الممتدة عبر نيوزلندا تحديد الوقت بين الساعة 2 ونصف ظهرا حتى 3 ونصف عصرا، ساعة هدوء حيث تخفض فيها الأضواء، وتغلق المسجلات، وتقل حركة الأرفف وعربات التسوق لأقل قدر ممكن، بينما يمنع استخدام المايكروفون إلا فى حالة الطوارئ وذلك لإتاحة الفرصة أمام مرضى التوحد بالتحديد إلي جانب الأشخاص الذين يعانون التوتر وكبار السن للتمتع بوقت هادئ وجميل أثناء التسوق.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فصاحب الفكرة هو أحد موظفي السوبر ماركت الذى يعانى ابنه التوحد وبعد سنة تم فيها عمل تلك التجربة على أفرع متفرقة قررت إدارة السوبر ماركت تعميمها على الـ180 فرع تابع لها.

وقال مدير السوبر ماركت كيرى هانفين "نريد أن تكون أسواقنا مرحبة وشاملة لكل أفراد الأسرة فنحن نعلم جيدا أن الأشخاص المسنين والذين يعانون بعض التوترات يتأذون كثيرا من الإزعاج خلال تسوقهم ولذا قررنا مساعدتهم فى تلك المشكلة".

وأضاف هانفين "أكثر شيء أسعدنا هو الانطباع لدى زبائننا الذين أكدوا تمتعهم بساعة من الهدوء والسلام بعيدا عن التوتر المعتاد خلال التبضع".

وعلق دين دوجان المدير التنفيذى لمنظمة رعاية مرضى التوحد فى نيوزلندا على المبادرة قائلا إنه تأثر بها وشعر بالإنبهار موضحا أن ذلك دليل على كيفية تأثير خطوات صغيرة فى تغيرات أكبر نحو بيئة حاضنة وشاملة للجميع.

وأضاف دوجان أنه تلقي ردود فعل جيدة من مجتمع التوحد على فكرة ساعة الهدوء والتى كان لها وقعا جيدا بالنسبة لهم.