أطباء بلا حدود: العدوان التركي في سوريا يغلق مستشفيات

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية أن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا أدت إلى نزوح مدنيين وإغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

وأوضح روبرت أونوس، منسق طوارئ المنظمة في سورية: "في ظل كفاح خدمات الرعاية الصحية بالفعل للوفاء باحتياجات السكان، من المرجح أن يؤدي النزوح والإصابات الناجمة عن القتال إلى ضغط إضافي على الموارد المحدودة الموجودة في المستشفيات".

وقد اضطر القصف مستشفى رئيسيا مدعوما من منظمة أطباء بلا حدود في بلدة تل أبيض على الحدود السورية- التركية إلى الإغلاق نظرا لمغادرة معظم أفراد الطاقم الطبي المنطقة مع عائلاتهم، حسبما ذكرت المنظمة في بيان.

وأضاف البيان: "باعتباره المستشفى العام الوحيد في المنطقة، كان مستشفى تل أبيض بالغ الأهمية من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للمدينة والمناطق المحيطة بها".