 البنك المركزي الأيرلندي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يكلف أيرلندا 73 ألف وظيفة - بوابة الشروق
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البنك المركزي الأيرلندي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يكلف أيرلندا 73 ألف وظيفة

دبلن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 8:53 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 8:53 ص

أعلن البنك المركزي الأيرلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق سوف يكلف أيرلندا أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين.

وذكر البنك في تقريره ربع السنوي الذي صدر في العاصمة دبلن اليوم الجمعة أنه إذا ما خرجت بريطانيا من الكتلة الاوروبية بدون اتفاق، فإن معدل البطالة في أيرلندا سوف يرتفع بنسبة 8ر5 بالمئة في 2020 و9ر6 بالمئة في 2021.

وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء أن خروج بريطانيا بموجب اتفاق مع الاتحاد سوف يخفض نسبة البطالة إلى خمسة بالمئة خلال العامين المقبلين.

وذكر البنك أنه "في حال الخروج بدون اتفاق، سوف تتأثر القنوات الاقتصادية الرئيسية من خلال صدمات تصب معدلات الفائدة والتجارة والاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى تدهور واضح في الأوضاع الاقتصادية".


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