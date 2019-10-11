تقوم إسرائيل بكل ما فى وسعها لضمان أمن شعبها من كل تهديد داخلى وخارجى ولا تتوانا فى ذلك عن ضرب أى تهديد وإن كان خارج الحدود فى سوريا أو العراق، ولكن حينما يتعلق الأمر بسلامة عرب 48، فليذهبوا للجحيم لتتزايد موجة العنف ويسقط ضحاياها يوميا دون تدخل حاسم من الشرطة الإسرائيلية لإيقاف سيل الدم.

وشهدت مناطق عرب 48 عملية إطلاق نار راح ضحيتها 3 أشخاص دون محاسبة الجناة فى حادثة ليست الأولى ما أجج تظاهرات منددة بعنصرية الشرطة الإسرائيلية وإهمالها لتعزيز الأمن فى مناطق عرب 48 وفقا لما رصده تقرير أسوشييتد برس.

وعززت موجة العنف الأخيرة عدم الثقة بين الحكومة الإسرائيلية ومجتمع عرب 48، حيث يتهم كل من الطرفين الآخر بالإهمال والتواطؤ؛ إذ يرى العرب الشرطة الإسرائيلية تغض الطرف عن أحداث العنف ولا تسعى لإيقافها، بينما تبرر الحكومة الإسرائيلية استمرار العنف لعدم قيام الأعيان المحليين وكبار العائلات بدورهم فى احتواء الخلافات الداخلية.

وتأجج الخلاف مع وقوع الحادثة الأخيرة فى مدينة مجد الكروم، حيث قتل الشقيقين أحمد وخليل مناع، إضافة لمحمد صابيا فى واقعة إطلاق نار التى أسفرت كذلك عن جرح شخص آخر وفرار الخامس من المنطقة.

وتقول عائشة مناع عن ولديها المقتولين، إنهما كانا يحبان الجميع وكان الجميع يحبهما وإنها لا تعلم كيف حدث ذلك للشقيقين الذين يعول أحدهما زوجته وطفلين.

ورغم أن العرب يشكلون 20% من المجتمع الإسرائيلى إلا أن جرائم القتل بينهم تبلغ نصف إجمالى الجرائم، حيث قتل 71 عربيا هذا العام فى حصيلة تفوقت بقليل على مثيلاتها العامين الماضيين.

وحوادث إطلاق النار لا تعد نادرة أبدا فى مجتمع العرب، حيث لقت سيدة حامل مصرعها بطلق نارى فى مدينة حيفا منذ شهر، أثناء حضورها عرسا، بينما شهد الثلاثاء الماضى مقتل شاب وجرح آخر بواقعة تبادل إطلاق نار فى قلقيليا بينما رصد مقطع فيديو متداول بشدة عربيين مقنعين يطلقان النار على بعضهما ببنادق هجومية فى وضح النهار.

وتضيف عائشة والدة الشقيقين القتيلين: "أصبح الأطفال خائفين من الخروج من المنزل للمدرسة نحن قلقون بالليل والنهار فلم يعد المكان آمنا بعد".

وتقول الشرطة الإسرائيلية، إنها تقوم بكل ما فى وسعها لضبط الأمن فى المنطقة بدأتها من تسيير الدوريات وحتى إنشاء مراكز شرطة على نطاق أوسع، بينما صرح متحدث الداخلية الإسرائيلية مكى روزنفيلد بأنه تم تحريز 2500 قطعة سلاح واعتقال 3500 متورط فهذا العام فقط، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء عن عملية تم خلالها تحريز 200 قطعة سلاح وعشرات القنابل اليدوية والمتفجرات.

وأضاف روزنفيلد أنه بجانب دور الشرطة فى ضبط الأمن، فعلى أعيان العوائل نصح الشباب بتجنب العنف وأن لا يخرج أحد ويرفع سلاحه فى العلن للاحتفال بعرس مثلا.

فيما آثار جلعاد إردان وزير الداخلية الإسرائيلى غضب العرب، بتصريحه الاثنين الماضى لإذاعة محلية والذى قال فيه: "أسف لقولها ولكن مجتمع العرب عنيف للغاية وهذا متجذر فى ثقافتهم فنحن حينما ينشب لدينا نزاع نلجأ للمحكمة ولكنهم يقومون بدلا من ذلك بسحب السلاح وقتل بعضهم".

تراجع إردان عن تصريحه سريعا وغرد عبر تويتر، موضحا أن مهمة الأمن على عاتق الشرطة أكثر من غيرها وأن العرب مجتمع مسالم وملتزم بالقانون.

واستنكرت القائمة المشتركة للأحزاب العربية والتى تمثل ثالث أقوى كتلة تصويتيه فى الكنيست تصريحات إردان الأخيرة، موضحة أن المشكلة ليست فى ثقافة العرب كما قال إردان بل فى سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ويلعب الصراع العربى الإسرائيلى دورا كبيرا فى انعدام التعاون بين الشرطة الإسرائيلية وعرب 48 فالعرب يرفضون ضم أى من أبنائهم للشرطة الإسرائيلية، كما ينظرون لها كقوة معادية بينما لا يخفى السياسيون الإسرائيليون وأبرزهم بنيامين نتنياهو عدائهم للعرب الذين يصفونهم بالإرهابيين والعملاء.

ويقول محمد مناع عم الشقيقين القتيلين، إن التواطؤ من الطرفين العوائل والشرطة فعائلتى الضحايا الـ3 فى الحادثة الأخيرة يعرفون بعضهم جيدا ويتزاورون يوميا ولكنهم لم يحلوا الأزمة.

ومن جانب آخر يضيف مناع: "لا تألو إسرائيل جهدا فى تحييد أى خطر على مواطنيها سواء كان فى سوريا أو العراق أو إيران ولكنها تقف مكتوفة الأيدى أمام جمع حفنة من الأسلحة فى مناطق العرب فالإسرائيليون سعيدون بذلك الوضع الفوضوى فى مناطق العرب".

الجدير بالذكر أن مبادرة إبراهام يشترك فيها عرب ويهود لتعزيز التعاون بين الشرطة والأعيان العرب فى مناطق عرب 48.

وتقول علا نجمى يوسف مديرة مبادرة المجتمع الآمن، إن سنوات من التمييز الإسرائيلى ضد العرب هى ما تسبب فى ذلك فانعدام وجود استثمار وتنمية فى مجالات التعليم والبناء والاقتصاد فى المناطق العربية هو ما تركها تغرق فى موجة من العنف.

وأضافت علا "ليس عدلا أن يتم إلقاء اللوم علي المجتمعات العربية وحدها فليس من اختصاص أعيان العوائل ولا نواب الكنيست المحليين أن يجمعوا الأسلحة ويعززوا الأمن لأن تلك مسؤولية الشرطة التى لا تقوم بها".