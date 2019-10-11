إيطاليا تشيد بفوز«أبي أحمد» بجائزة نوبل للسلام

هنأت إيطاليا، الدولة التي احتلت أثيوبيا في الماضي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بفوزه بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وغرد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أحر تهاني إلى صديقي العظيم ورجل الدولة الشجاع".

وأضاف كونتي: "جائزة نوبل اعتراف بقيادته القوية في تحويل الرغبة في تحقيق السلام في المنطقة إلى عمل. أبي: لا تزال إيطاليا إلى جانبك، وستظل كذلك".

وغرد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماي على نحو منفصل: "تثني إيطاليا على مجهودات أبي في تحقيق السلام بمنطقة القرن الإفريقي، وتظل على التزامها بقوة من أجل أن تصبح المنطقة أكثر تكاملا، واستقرارا وازدهارا".