الرئاسة: أبي أحمد أكد للسيسي هاتفيا على أهمية تجاوز معوقات مفاوضات سد النهضة

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تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء أبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

وأضاف راضي، في تدوينة نشرها عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن السيسي جدد تهنئته لأبي أحمد علي الجائزة، وأن الطرفين توافقا خلال الاتصال على التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.