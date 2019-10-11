إيفرتون يرفض إقالة سيلفا رغم سوء النتائج

ذكر تقرير إخباري أن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم لا يعتزم إقالة مدربه ماركو سيلفا في الوقت الحالي، رغم سلسلة النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الماضية.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" مساء أمس الخميس أن إدارة النادي تنتظر فقط أن يقود سيلفا الفريق لتحقيق صحوة من أجل تصحيح المسار ونفض غبار الهزائم المتتالية.

وحقق إيفرتون بداية متواضعة في مشواره هذا الموسم كما مني بأربع هزائم متتالية ليتراجع إلى المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد سبع نقاط حصدها خلال ثماني مباريات.

ولم يحصد إيفرتون أي نقطة في الدوري منذ فوزه على وولفرهامبتون 3 / 2 في الأول من سبتمبر الماضي، وهو ما اثار غضب الجماهير التي وجهت هتافات الاستهجان للمدرب خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام بيرنلي صفر / 1 يوم السبت الماضي.

ورغم ذلك، نادى سيلفا الجماهير بالتمسك بالثقة بفريقها، قائلا "مركزنا في جدول الدوري لا يمثل صورتنا. لقد عشنا فترة أكثر سوءا في الموسم الماضي لكن كان لنا رد فعل قوي."

وأضاف "نثق بأنفسنا والآن حان الوقت لتقديم رد فعل قوي من جديد. الآن علينا الاستعداد ولا بديل عن الفوز أمام ويستهام."

ويستضيف إيفرتون فريق ويستهام في 19 أكتوبر الجاري في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.