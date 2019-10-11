اختتام المؤتمر الدولي حول الطاقة النووية ودورها في حماية المناخ بالدعوة لدعم اتفاق باريس

دعا المؤتمر الدولي لدور الطاقة النووية في تحقيق أهداف حماية المناخ، في ختام أعماله، اليوم الجمعة، إلى حشد الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون وزيادة دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.

وبحسب بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد المؤتمر، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا واستمر 4 أيام، على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق باريس والذي يهدف الى الحد من انبعاثات الغازات الضارة والتصدى لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة.

وشاركت مصر في أعمال المؤتمر بوفد من خبراء الطاقة الذرية برئاسة السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية ضمن 550 مشاركا في أعمال المؤتمر من 79 دولة.

وذكر البيان أن الطاقة النووية توفر حاليا 10 في المائة من احتياجات الكهرباء في العالم، وأنها قادرة على المشاركة بدور رئيسي في مزيج الطاقة في السنوات المقبلة.