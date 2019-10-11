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رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي إلى 0.92 في المئة ليصل إلى 21749.93 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77 في المئة مسجلا 1593.54 نقطة.