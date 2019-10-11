 المؤشر نيكي يرتفع 0.92% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.92% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 2:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 2:31 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي إلى 0.92 في المئة ليصل إلى 21749.93 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77 في المئة مسجلا 1593.54 نقطة.


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