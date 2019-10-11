الأكثر قراءة
بعد 4 أيام اختفاء.. العثور على مواطن وابنته جثتين هامدتين في طريق الجلالة
اتحاد الكرة يؤجل مباراتين للزمالك في الدوري
مرتضى منصور: الخطيب أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وأتمنى له الشفاء العاجل
رئيس الزمالك: انتبه يا صلاح.. أنت تخسر يوميا بما تفعله
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
جيدمتوسطضعيف
النتـائـج
تصويت
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.
وزاد نيكي إلى 0.92 في المئة ليصل إلى 21749.93 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77 في المئة مسجلا 1593.54 نقطة.