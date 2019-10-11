إنجلترا تسعى للفوز أمام التشيك لضمان التأهل ليورو 2020

تتواصل اليوم منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بسبع مواجهات قوية، سيكون أبرزها مواجهة إنجلترا أمام مضيفه التشيكي في التاسعة إلا الربع مساءً على ملعب إدين أرينا، لتعزيز صدارة المجموعة الأولى، وتحل بلغاريا ضيفًا على الجبل الأسود على ملعب بودجوريكا سيتي ستاديوم لحساب المجموعة الأولى.

في أهم مباريات اليوم، يحل المنتخب الإنجليزي، متصدر المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، ضيفًا على نظيره التشيكي، صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، أملًا في الفوز والابتعاد بصدارة المجموعة.

ويمتلك منتخب إنجلترا فرصة كبيرة للغاية للتأهل لنهائيات البطولة حيث سيكون الفوز على نظيره التشيكي كافيا للتأهل بصرف النظر عن باقي نتائج مباريات المجموعة الأولى، حيث وفاز منتخب إنجلترا في جميع المباريات الأربع التي خاضها في التصفيات حتى الآن ليتصدر المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن التشيك.

ورغم الفوز الكاسح على التشيك بخماسية بيضاء في مباراة الذهاب في مارس الماضي لكن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا لا يتعامل مع المباراة على أنها مضمونة، حيث قال ساوثجيت في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإنجليزي: «لدينا فرصة التأهل وإذا استطعنا حسم الأمر هذا الشهر فإننا سنبحث عن عدد النقاط التي تكفينا لتصدر المجموعة أيضا والتواجد في المستوى الأولى بالتصنيف، لكن لا يمكننا أن ننظر إلى ما هو أبعد من المباراة في براغ».

وشهدت قائمة المنتخب الإنجليزي خروج فابيان ديلف بسبب الإصابة في الأربطة ولكن لن يتم استدعاء بديل له.

ولحساب نفس المجموعة يحل المنتخب البلغاري، صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين، ضيفًا على نظيره الجبل الأسود صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف.