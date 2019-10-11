الدفاع الأمريكية: سنرسل 3 آلاف جندي ومنظومات دفاعية لحماية السعودية

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأبلغه بأن واشنطن ستحاول حماية السعودية وسترسل منظومات دفاعية و 3 آلاف جندي على خلفية هجوم "أرامكو".

وأضاف في مؤتمر صحفي أجراه اليوم الجمعة، رفقة قائد الأركان، أن الجيش الأمريكي "سينشر أسرابا من المقاتلات في السعودية بالإضافة إلى أنظمة دفاعية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وأكد إسبر أن الهدف من إرسال القوات الأمريكية إلى السعودية هو "ردع التهديدات الإيرانية وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة".

وفي حديثه عن الشأن التركي، لفت إسبر إلى أن "العمليات العسكرية التركية في سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة"، مضيفا أن "الغزو التركي لشمال شرق سوريا يضع علاقاتنا مع تركيا على المحك".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن واشنطن لم تتخل عن الأكراد و"حاولت منع العملية التركية".