إسعافات أولية باستخدام التنويم المغناطيسي تجعل المصابين أقل ألما وخوفا

تقدم طبيبة الطوارئ الألمانية أنيتِّه هيلد مساعدة لمرضاها من خلال الكلمات، حيث تقول إنها تستطيع تهدئة مرضى الطوارئ و وقف الألم لديهم باستخدام تقنية خاصة للتنويم المغناطيسي.

توضح الطبيبة البالغة من العمر 56 عاما أن مرضاها "لا يلاحظون هذا الألم لفترة وجيزة"، وأنه "من الممكن من خلال تهدئة الألم هذه الفترة القصيرة إعادة العظام المكسورة إلى وضعها الصحيح".

حسب الطبيبة فإن هذه التقنية يمكن أن تساعد أيضا في خفض نزيف الدم أو ضيق التنفس.

هيلد: "الوضع بالنسبة لمن يعانون من ضيق في التنفس كالتالي: كلما ازداد الخوف كلما ازداد ضيق التنفس، يستطيع هؤلاء من خلال التنويم المغناطيسي اختراق هذه الدائرة".

أسست هيلد عام 2015 بمساعدة زميلها توماس كيلمر كيل أول مركز ألماني للتدريب على التنويم المغناطيسي، وكان ذلك في مدينة بريمن، شمال ألمانيا.

يتعلم المسعفون من خلال الحلقات العلمية التي تقدم في إطار دورات التنويم المغناطيسي، كيف ينيمون المرضى بشكل مريح باستخدام اللغة.

وفقا لهيلد فإن مرضى الطوارئ أكثر قابلية للتنويم، "حيث إن الحادث الطارئ يجعل النفس البشرية في حالة غياب وعي خاصة، وهي الحالة التي يمكن استغلالها للتدخل من أجل الإسعاف".

توضح الطبيبة الألمانية أن "نجاح هذه الطريقة جيد جدا".

وحسب هيلد فإن المرضى لا يكترثون إطلاقا لما يفعله الطبيب المسعف "فالهم بالنسبة لهم هو أن ينتهي الموقف الذي يمرون به".

زار الطبيب المسعف، توبياس شميت، مؤخرا إحدى دورات التدريب في بريمن، "وأعتقد أن التنويم ليس وسيلة للتداوي، بل أداة أخرى للاستخدام في مواقف معينة، على سبيل المثال في علاج الآلام"، حسبما يوضح طبيب التخدير مشيرا لفائدة تنويم الطوارئ.

يأمل طبيب التخدير/43 عاما/ في أن يساعده التنويم في تسهيل عمله، إضافة للتأثير الطيب للتنويم على المرضى.

يقول طبيب التخدير: "بالنسبة لي كطبيب طوارئ فإن استخدام التنويم يمثل تحديا كبيرا لي، فكلما ازدادت الإمكانيات المتاحة للتغلب على موقف ما، كلما كان الطبيب أكثر هدوءا عند البدء في عمله".

أما شتيفاني بورشارت، الممرضة المتخصصة في التخدير والعناية المركزة، فتريد استخدام المعلومات الجديدة التي اكتسبتها من دورة التنويم المغناطيسي في المستشفى، "حيث أهناك اعتقاد بأن التنويم شيء يمكن أن يفيد المرضى"، حسبما رأت الممرضة البالغة من العمر 51 عاما، بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضتها في المشاركة في الدورة في مدينة بريمن.

أكدت بورشارت أنها نفسها استمتعت بالتدريبات، "حيث يلاحظ المشارك في الدورة مدى أهمية الاسترخاء، وذلك عندما يتعامل الإنسان مع كل شيء بهدوء".

تصف الممرضة بورشارت حالة تنويم الطوارئ بأنها شعور مريح، "فهو يشبه كثيرا حالة الإغفاء، والحالة التي يستطيع خلالها الإنسان التنفس بعمق".

يعتقد البروفيسور ايرنيل هانزن الذي يعمل كأستاذ فخري في أبحاث التنويم في مستشفى ريجنزبورج الجامعي بألمانيا، أن اللغة أداة بالغة الأهمية في حالات الطوارئ، ويقول إن المرضى ينتابهم خوف كبير في هذه الحالات وإن ذلك يؤثر بشكل غير مناسب على النظام المناعي.

تابع هانزن: "عندما ينتاب الإنسان خوف ويصبح قلقا فإن ضغط الدم يرتفع، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب خطيرة".

وفقا لهانزن فإن مرضى الطوارئ يدخلون في غياب عن الوعي بشكل طبيعي، "فهذا الغياب آلية للحماية، حيث إن الجسم يمتلك خلال هذه الغفوة الطبيعية قدرات لا يمتلكها في الحالات الطبيعية"، حسبما أوضح البروفيسور البالغ من العمر 71 عاما.

يرى طبيب التخدير هانزن أن مرافقة مرضى الطوارئ من خلال التواصل العلاجي معه، أي من خلال التحدث إليه بطريقة متخصصة، أمر صحيح علاجيا، ولكن استخدام العاملين في خدمات الطوارئ، مثل المسعفين، التنويم أمر خاطئ، ويقول إن التنويم يجب ألا يستخدم كعلاج إلا من قبل أخصائي العلاج النفسي والأطباء، حيث حذر من أن خطر إساءة استخدام التنويم في حالات الطوارئ كبير.