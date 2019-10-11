إطلاق سراح 10 ضباط احتجزهم متظاهرون من السكان الأصليين في الإكوادور

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ذكرت تقارير إعلامية يوم الخميس أنه تم إطلاق سراح عشرة من ضباط الشرطة كان متظاهرون من السكان الأصليين قد احتجزوهم في الإكوادور.

وتم الإفراج عن الضباط العشرة بالقرب من الجمعية الوطنية (البرلمان)، حسبما ذكرت صحيفتا "إل تيليجرافو" و"إل كوميرسيو".

وذكرت صحيفة إل كوميرسيو إن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم وكانوا يرتدون الزي الرسمي، هم في حال جيدة.

وقال زعيم السكان الأصليين خايمي فارجاس إنه تم احتجاز هؤلاء الضباط لأنهم "انتهكوا المساحة التي نحتلها".

وشكر وفد الأمم المتحدة في الإكوادور عبر تويتر السكان الأصليين بسبب الإفراج عن الضباط، واعتبرها "بادرة حسن نية".

وشهدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أسبوعا من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد تدابير التقشف الحكومية، ومن بينها نشر الحواجز على الطرق، واحتلال المباني العامة ومحطات معالجة المياه ومحطات البنزين، والاشتباكات وأعمال النهب.

وتم إلقاء القبض على نحو 800 شخص وجرح المئات خلال الاحتجاجات.