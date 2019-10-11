كيف يسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أزمة في «أوراق التواليت»؟

حذرت إحدى أكبر الشركات المصنعة لأوراق التواليت في بريطانيا، الأربعاء الماضي، من المعاناة التي ستشهدها المملكة المتحدة من نقص ورق التواليت، في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، جراء ما ستشهده البلاد من تأخير طويل في عمليات البيع أو الشراء.

وأفادت شركة Essity العالمية للنظافة والصحة، التي تصنع علامتي Velvet وCushelle المتخصصة في أوراق التواليت، إنها تقوم بتطوير "خطط طوارئ قوية" عبر سلسلة التوريد لديها للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها حذرت من انتهاء المخزون المحدود سريعا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الشركة التي تقوم بتطوير وتصنيع وبيع منتجات النظافة والصحة في المملكة المتحدة، أنها جمعت مخزونا من المواد الخام وقطع الغيار لضمان الإمداد في حالة حدوث تأخير على الحدود على المدى القصير، كما أنها تحتفظ بمخزون المنتجات النهائية التي يتم استيرادها أو تصديرها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشارت المتحدثة باسم الشركة إلى أن Essity تقوم بتطوير خطط طوارئ قوية لتخفيف أي مخاطر قصيرة الأجل تتعرض لها جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وظهرت مخاوف الشركات بعد أن سأل جوناثان إدواردز النائب بمجلس العموم البريطاني عن حزب بليد سيمرو، وزيرًا حكوميًا للحصول على تفاصيل حول المدة التي ستستمر بها امدادات ورق التواليت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فجاء سؤال النائب إدواردز في البرلمان: "نسأل الوزراء ومستشار بريطانيا لدوقية لانكستر إلى متى ستستمر إمدادات ورق التواليت في حالة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون صفقة؟"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ليرد الوزير سيمون هارت إن الحكومة تعمل على ضمان "أفضل إعداد ممكن" لدعم تدفق البضائع، موضحا أن الحكومة تفضل الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل بصفقة، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فستضطر البلاد إلى المغادرة بدون صفقة، وهو رد وصفه النائب إدواردز بأنه "هزلي" بالنظر إلى عدم وجود ضمانات.

وقال النائب إدواردز: "هذا هو المستوى الهزلي الذي انحدرنا إليه، لم تعد الحكومة البريطانية قادرة حتى على ضمان حصولنا على الإمدادات اللازمة من ورق التواليت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتابع إدواردز: "بالرغم من أن المشكلة تبدو كدعابة، إلا أنها تظهر الأضرار الجسيمة التي قد يحدثها الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حتى بالنسبة لمعظم الإمدادات الأساسية لدينا"، وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

فيما نشر مستشار بريطانيا لدوقية لانكستر مايكل جوف تقرير مكون من 159 صفحة يوضح جميع التدابير والاستعدادات التي اتخذتها الحكومة في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وأوضح التقرير الإجراءات التي اتخذها الوزراء للتقليل من المخاطر التي قد يسببها خروج بريطانيا دون اتفاق مثل الإمدادات الغذائية والإمدادات الطبية ومراقبة الحدود.