المرجعية الشيعية تدين الاعتداءات على المتظاهرين في العراق

أدانت المرجعية الشيعية العليا في العراق اليوم الجمعة الاعتداءات التي طالت المتظاهرين والأجهزة الامنية خلال المظاهرات الاحتجاجية في العراق.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية خلال خطبة صلاة الجمعة "إن المرجعية تطالب بالقضاء والحكومة بقوة التحقيق في قضايا استهداف المتظاهرين والقوات الامنية".

كانت عدة محافظات عراقية قد شهدت مؤخرا مظاهرات احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد،واسفرت الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين عن وفاة 104من بينهم 8من رجال الامن ، وإصابة 6107شخص ، من بينهم 1241من عناصر الامن.