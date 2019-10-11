 القبض على 10 مشجعين إنجليز بعد مشادات مع الشرطة التشيكية - بوابة الشروق
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القبض على 10 مشجعين إنجليز بعد مشادات مع الشرطة التشيكية

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:04 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 10:04 م

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجماهير الإنجليزية والشرطة التشيكية، قبل مباراة إنجلترا والتشيك، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن مشجعين إنجلترا ألقوا الزجاجات، بينما ردت الشرطة المحلية عليهم بقنابل صوتية.

وأضافت الشبكة أن على الأقل أصيب واحد من مشجعي إنجلترا، وتم القبض على حوالي 10 آخرين خلال الاشتباكات التي دارات بين الشرطة والمشجعين في العاصمة التشيكية براج.

وتابعت أنه تم تشغيل تحذير باللغة الإنجليزية قبل أن تتقدم الشرطة المحلية على مئات المشجعين الذين استولوا على ميدان صغير في البلدة القديمة بالمدينة.

 


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