الادعاء العام الألماني يعرض للمزاد ببغاوات تمت مصادرتها

صادر الادعاء العام في مدينة درسدن الألمانية اليوم الجمعة 36 ببغاء، من صاحب شركة إنشاءات.

وقال الادعاء العام إن هذه الطيور القيمة التي يصل ثمنها إلى حوالي 100 ألف يورو سيتم عرضها في مزاد على وجه السرعة، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا بشرائها من قبل محبي الطيور وأن الإقبال عليها كبير.

كان أحد أصحاب شركات الإنشاءات يمتلك هذه الطيور وهي عبارة عن ثمان ببغاوات عادية و28 أخرى من نوع كاكاتو ، وتجري تحقيقات ضد هذا الرجل بسبب اتهامات بالاحتيال وإشهار إفلاس شركته بالمخالفة للقانون.

وأوضح الادعاء العام أن الرجل أبرم عقودا مع أربع شركات بناء على الأقل بغرض إصلاح أبنية وإنشاء أبنية جديدة، وحصل على التمويل اللازم لهذه المهام مقدما، وبدلا من وضع خطة أو تنفيذ الإنشاءات المطلوبة قام صاحب الشركة بتحويل أكثر من 400 ألف يورو لحسابه الخاص.

ويعتقد الادعاء العام أن هذه الأموال استغلت في شراء هذه الطيور الجميلة، المسجلة لدى السلطات وبكل منها طوق تسجيل بيانات، وفضلا عن ذلك صادرت السلطات أيضا سيارة فارهة قيمتها 40 ألف يورو وأموالا سائلة لدى صاحب الشركة.

وفي حال إدانة صاحب الشركة فسيتم إقامة المزاد على هذه الطيور ودفع أثمانها لصالح المتضررين.