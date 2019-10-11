تجدد ثوران بركان جبل إتنا في صقلية مع إغلاق جزئي لمطار قطانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسبب ثوران جديد لبركان جبل إتنا الواقع على الساحل الشرقي، لجزيرة صقلية الإيطالية في تجمع سحب كثيفة من الغبار البركاني فوق الجزيرة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن تجدد ثوران البركان قد دفع سلطات مطار كتانيا إلى إغلاق جزء من المجال الجوي لصقلية.

وأضافت الوكالة أنه نتيجة لذلك، تم تقييد رحلات الوصول بشكل مؤقت إلى أربع رحلات في الساعة، بينما لم تتأثر رحلات المغادرة من المطار.

وتم تسجيل الثوران عند حوالي الساعة 4.30 بتوقيت جرينتش من قبل كاميرات خاصة. واشتمل الثوران البركاني على ثورات صغيرة وإطلاق رماد بركاني.

ووصف خبراء من المعهد الوطني لعلوم الأرض والبراكين الوضع بالمستقر.