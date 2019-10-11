أليشيا فيكاندر تلعب دور امرأة تتحدث لغتين في فيلم «إيرث كويك بيرد»

تلعب الممثلة أليشيا فيكاندر دور مشتبه بها في جريمة قتل تقع في مثلث حب في فيلم ”طائر الزلزال“ (إيرث كويك بيرد) وهو فيلم تشويقي تدور أحداثه في طوكيو عام 1989 وتتحدث فيه الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار باللغتين الإنجليزية واليابانية.

والفيلم مقتبس عن رواية للكاتبة سوزانا جونز، ويتتبع شخصية فيكاندر، المترجمة لوسي فلاي المغتربة التي تعيش في اليابان والتي تبدأ علاقة رومانسية مع المصور تايجي، الذي يجسد دوره ناوكي كوباياشي.

لكن حياة لوسي تنقلب رأسا على عقب بوصول الوافدة ليلي بريدجز، التي تجسد دورها رايلي كيو، والتي تصادق الثنائي. تختفي ليلى ويُفترض موتها وتصبح لوسي المشتبه به الرئيسي.

ويتطلب الفيلم، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لندن السينمائي يوم الخميس، من فيكاندر المولودة في السويد والمعروفة بأفلام مثل ”إكس ماكينا“ و“الفتاة الدنمركية“ (ذا دانيش جيرل) الذي نالت عنه الأوسكار، أن تتحدث باليابانية في العديد من المشاهد.

وقالت فيكاندر (31 عاما) لرويترز قبل عرض الفيلم ”ليتني أستطيع القول إنني أعرف اللغة اليابانية... تعلمتها في ثلاثة أشهر...أعني أنني قمت بمجهود كبير كي أتمكن من الحديث باليابانية. فعندما تكون شخصا يتحدث لغتين فلا يمكن محاكاة الأصوات فحسب بل تحتاج لأن تكون على علم بما تقوله فعلا“.

وأضافت ”لقد فعلت كل شيء حتى قراءة مشاهدي بصوت عال باللغة الإنجليزية، ثم أعدنا صياغتها وترجمتها لإبراز الحساسية والمشاعر التي ينطوي عليها أدائي... كان الأمر شاقا“.