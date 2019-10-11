 روسيا اليوم: حزب العمال الكردستاني ينفذ هجوما بالهاون على بلدة نصيبين التركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا اليوم: حزب العمال الكردستاني ينفذ هجوما بالهاون على بلدة نصيبين التركية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:59 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:59 م

نفذ عناصر من حزب العمال الكردستاني، هجوما بقذائف الهاون على بلدة نصيبين التابعة لولاية ماردين التركية مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم .

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل مدنيين اثنين بمدينة سوروج التركية الحدودية، جراء قصف بالهاون نفذه عناصر الحزب.

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري بزعم التعامل مع ما تصفه أنقرة بـ"الفصائل الإرهابية الكردية"، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.

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