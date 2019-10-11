 البرهان يتلقى دعوة لزيارة جوبا الاثنين المقبل لحضور افتتاح مفاوضات السلام السودانية - بوابة الشروق
الجمعة 11 أكتوبر 2019 9:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

البرهان يتلقى دعوة لزيارة جوبا الاثنين المقبل لحضور افتتاح مفاوضات السلام السودانية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:01 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 9:01 م

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعوة رسمية من رئيس جنوب السودان سلفاكيرميارديت، لزيارة مدينة جوبا يوم الاثنين المقبل لحضور مراسم افتتاح جلسات "مفاوضات السلام" السودانية.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن الدعوة سلمها مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، خلال استقبال البرهان له اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات السلام بين السلطات السودانية، من جهة، و "الجبهة الثورية" السودانية (التي تضم عددا من الحركات المسلحة والكيانات السياسية)، و "الحركة الشعبية – شمال - جناح عبد العزيز الحلو"، من جهة أخرى، في جوبا يوم الأثنين.

ووقعت الحركات المسلحة والحكومة السودانية في 11 سبتمبر الماضي، اتفاق مبادئ في جوبا، لوضع أسس مفاوضات السلام، وإجراءات بناء الثقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك