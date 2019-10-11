المتحدث الرئاسي بالفلبين يخسر التحدي بشأن النقل العام في مانيلا

دعا المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي سكان البلاد إلى إبداع أفكار لمواجهة مشكلات التنقل اليومية عبر وسائل النقل العام، حيث استغرق وصوله إلى مقر عمله أربع ساعات من منزله.

وتنقل المتحدث سالفادور بانيلو بين أربع حافلات نقل عام (جيبني) ثم استقل دراجة بخارية في مرحلة خامسة من أجل الوصول إلى قصر "ماكالانج" الرئاسي بالعاصمة مانيلا من منزله بمدينة ماريكينا، التي تبعد عنها 20 كيلومترا فقط.

وقال المتحدث لإذاعة "دي زد بي بي" في مانيلا وهو في المرحلة الثالثة من رحلته إلى عمله على متن حافلة ركاب: "في الحقيقة، علينا الاستيقاظ مبكرا لأننا لدينا مشكلة مرور... علينا أن نعطي أنفسنا فسحة من الوقت، ساعتين، على الأقل، أو ثلاثة... وإلا، لن يصل المرء إلى وجهته في الموعد المحدد."

وأضاف: "ما أعنيه هو أننا شعب مبدع... وعندما نواجه موقفا سيئا، نتعامل معه ونتأقلم عليه... هؤلاء هم الفلبينيون المبتكرون.... ويمكننا أيضا السير."

واضطر المتحدث الرئاسي إلى استخدام وسائل النقل العام، بعدما تحدته مجموعات أن يفعل ذلك لاعتراضه على شكاوى بأن العاصمة الفلبينية تواجه أزمة مرور.

وغرد ريناتو رييس، الأمين العام لحزب "بايان" (الأمة) اليساري المعارض على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا لبانيلو الذي وصل سليما إلى قصر ماكالانج بعد حوالي أربع ساعات من التنقل." وكان ريييس أحد الذين تحدوا المتحدث الرئاسي أن يستطيع استخدام النقل العام.

وأضاف: "شكرا لأنك برهنت على وجهة نظرنا، رغم أننا نعرف ذلك منذ وقت طويل."

وشعر الركاب مع بانيلو على متن حافلات النقل العام بالغضب بسبب تعطيل وسائل الإعلام لهم لإجراء أحاديث مع المتحدث الرئاسي.

وانتشر النبأ سريعا على نحو واسع، وطالب البعض من المتحدث الرئاسي أن يستقل وسائل النقل العام في طريق العودة إلى منزله، وأن يفعل ذلك لأكثر من يوم حتى يشعر بما يواجه الناس من مصاعب.