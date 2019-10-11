تنطلق النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، اليوم الجمعة، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.
وأقيم اليوم الاجتماع الفني للبطولة بعد وصول كافة الوفود المشاركة وتسجيلهم.
وتنطلق اليوم الجمعة البطولة في تمام الـ11 صباحًا بمسابقات البومسا يتخللها ساعتان راحة من الثانية عشر ظهرا.
وتقام نهائيات الفري ستايل (زوجي -17 عام وفردي +17 عام سيدات ورجال) في تمام الساعة الثانية.
ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الثالثة مساءا يعقبه مراسم تسليم الميداليات لمسابقات الفري ستايل.
وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة.
وتشارك كل من الدول: مصر، وتايلند، واسبانيا، والمغرب، والمانيا، والسعودية، وليبيا، وايسلندا، والمجر، وروسيا، والعراق، والنرويج، والبحرين، وقطر.
بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعب ولاعبة
وتخوض مصر منافسات البطولة بأكبر بعثة مكونة من 23 لاعبا تحت قيادة المدير الفني دكتور وسام الغمري، والمدرب أحمد خضر.
ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي، فيما يتولى وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.