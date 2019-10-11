تنطلق النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، اليوم الجمعة، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

تنطلق النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، اليوم الجمعة، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

تنطلق النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، اليوم الجمعة، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وتنطلق اليوم الجمعة البطولة في تمام الـ11 صباحًا بمسابقات البومسا يتخللها ساعتان راحة من الثانية عشر ظهرا.

وتنطلق اليوم الجمعة البطولة في تمام الـ11 صباحًا بمسابقات البومسا يتخللها ساعتان راحة من الثانية عشر ظهرا.

وتنطلق اليوم الجمعة البطولة في تمام الـ11 صباحًا بمسابقات البومسا يتخللها ساعتان راحة من الثانية عشر ظهرا.